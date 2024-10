Alcanena inaugurou Museu e Arquivo Municipal com foco na história e nos curtumes

O concelho de Alcanena inaugura na sexta-feira, 4 de Outubro, o Museu e o Arquivo Municipal, um investimento na ordem dos dois milhões de euros (ME), com o museu a albergar três colecções centradas na indústria dos curtumes, arqueologia e história local. O Museu e Arquivo Municipal foram instalados no edifício destinado ao Museu do Curtume.

Em declarações à Lusa, Gabriel Feitor, coordenador do projecto de instalação do Museu e Arquivo Municipal, disse que o que se pretende é que seja “um museu aberto, de todos e para todos, multidisciplinar, que interaja com a componente do Arquivo Municipal”, equipamento que fica instalado no mesmo edifício. “Ir além da temática do curtume surgiu de uma necessidade de se contar uma história sobre o território que, apesar de se ter constituído autonomamente apenas há 110 anos, já tinha entre si contactos e relações centenas de anos antes”, notou, tendo destacado um espaço que faz a “interpretação dos processos históricos que influenciaram o território e a comunidade”.

A exposição de longa duração do Museu estrutura-se em três coleções distintas, uma dedicada à Arqueologia, com achados do território, desde o Paleolítico até à Idade Moderna, uma outra de Curtumes, “única no país, pela sua especificidade técnica, científica e industrial”, e uma terceira sobre a História Local, de carácter etnográfico. Já o Arquivo Municipal alberga os fundos documentais, bem como alguns fundos privados doados para o efeito. A documentação histórica ficará acessível aos investigadores e público em geral mediante marcação prévia.

No âmbito da cerimónia “Regenerar Alcanena 2024”, o município procedeu à entrega dos galardões “Acreditar Alcanena 2024”, que visam distinguir, estimular e reconhecer o mérito, a responsabilidade social e o prestígio pessoal, e iniciativas empresariais e/ou institucionais.