O primeiro Convívio Sénior da Freguesia de Seiça decorreu a 19 de Novembro, numa iniciativa dedicada à população sénior da comunidade. A actividade reuniu cerca de 250 participantes numa celebração da convivência e do bem-estar, começando com uma Missa Solene na Igreja Paroquial, seguida de um almoço convívio no Salão Paroquial.

O evento contou com o apoio de várias associações da freguesia, como o Centro Cultural e Recreativo de Pêras Ruivas, a Associação das Fontaínhas, Sharing Love, Vespourém, Grupo Desportivo e Cultural de Seiça, Centro Social e Paroquial de Seiça, para além da Paróquia de Seiça, que cedeu o espaço do almoço, prestando apoio logístico.

Durante a tarde, os participantes desfrutaram de momentos musicais com José Santos, Rui Sérgio e as animadas concertinas do grupo “Amigos da Gandaia”, havendo ainda espaço para um lanche com o tradicional café da avó e outras iguarias locais. A presidente da Junta de Freguesia de Seiça, Ângela Marques, e o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, marcaram presença na primeira edição do convívio sénior e salientaram o papel crucial das associações na organização do evento. Ângela Marques destacou o sucesso da iniciativa, expressando a intenção de realizar mais edições no futuro. Luís Miguel Albuquerque congratulou a organização, sublinhando a importância de proporcionar aos seniores um espaço para interagir e partilhar experiências, enfatizando a importância de unir a comunidade em torno de iniciativas como esta.