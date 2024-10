Teatro Municipal de Ourém promove ‘open call’

O Teatro Municipal de Ourém, em parceria com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, está a promover uma ‘open call’ com o objectivo de angariar participantes para a acção de capacitação “Clown”, ministrada por Eva Ribeiro. A iniciativa está integrada no projecto “Caminhos, Cultura em Rede no Médio Tejo” e vai decorrer na Sala Estúdio do teatro, entre 23 e 26 de Outubro. As inscrições são gratuitas e dirigidas a todas as pessoas interessadas em descobrir ou desenvolver a arte.