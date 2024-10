Noite de fados na CURPIFA para ajudar escuteiros de Alhandra

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de Alhandra (CURPIFA), vai realizar a 26 de Outubro uma noite de fados que visa angariar receitas para os escuteiros de Alhandra. A noite de fados solidária acontece pelas 19h00 e além do tradicional caldo verde, pão, chouriço, vinho e sobremesa, haverá também diversos petiscos para provar. O jantar custa 15 euros e as reservas podem ser efectuadas através do telemóvel 936482236. Os fadistas convidados têm o apoio da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Alverca (ARPIA).