Programa cultural e desportivo “Descentralidades” encerra com sunset no Palácio do Sobralinho

A terceira edição do programa “Descentralidades”, que visa unir os bairros e as gentes de Alverca e do Sobralinho, ofereceu mais de meia centena de eventos e o programa encerra dia 19 de Outubro, pelas 18h00, com uma festa ao pôr do sol aberta a toda a comunidade.

O “Sunset no Palácio” marcará o encerramento da edição deste ano do programa cultural e desportivo “Descentralidades” promovido pela União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho. Um evento que contará com a actuação do DJ John Goulart e a colaboração do café Barrocas de Vila Franca de Xira. Promete a organização um final de tarde descontraído, com música ao vivo e convívio num dos espaços mais emblemáticos da freguesia. A entrada será livre.

O Descentralidades decorreu entre Abril e Outubro, integrando mais de 50 eventos culturais e desportivos distribuídos por 15 territórios da união de freguesias. Uma “feliz coincidência”, disse o presidente da junta, Cláudio Lotra, que nas comemorações dos 50 anos da revolução dos cravos esse fosse também o número de eventos programados para o programa, que incluiu entre outros espectáculos de música tradicional, jazz, rock, teatro, cinema, bailes populares, fado, folclore, stand-up comedy, dança contemporânea, cante alentejano e actividades desportivas como zumba, corrida, cycling e fitness.

A iniciativa, organizada pelo terceiro ano consecutivo, contou com o apoio de diversas associações e entidades locais, como a Câmara de Vila Franca de Xira, Alverca Urban Runners, Casa do Povo de Arcena, Centro Cultural do Bom Sucesso, Companhia de Teatro Cegada, entre outros, que contribuíram para a diversidade e qualidade dos eventos. O programa, recorde-se, tem corrido tão bem que para esta terceira edição a junta de freguesia registou a marca e o logótipo para permitir que, no futuro, a junta de freguesia possa continuar a desenvolver o programa sem correr o risco de haver uma apropriação do nome. O MIRANTE foi media partner da edição deste ano.