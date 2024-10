Trabalhadores da Nobre intensificam luta com greve mais prolongada em Novembro

Os trabalhadores da empresa Nobre, em Rio Maior, cumpriram a 15.ª greve e afirmam que vão intensificar a luta no próximo mês com uma paralisação de dois dias, entre feriados, que resultará numa paragem de seis dias. “Temos entregado moções a cada greve, mas às ultimas cinco a empresa nem dá resposta”, disse à Lusa o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (SINTAB) Diogo Lopes, lamentando a inexistência de “qualquer evolução” nas negociações com a administração da Nobre Alimentação, em Rio Maior.

Os trabalhadores lamentam a falta de reposta ao caderno reivindicativo em que exigem um aumento salarial de 150 euros, a valorização do subsídio de refeição e do trabalho nocturno, a implementação de diuturnidades, direito a 25 dias de férias e o fim do recurso à contratação precária, entre outras reivindicações. Na última paralisação, em 11 de Setembro, os trabalhadores concentraram-se em frente à Câmara de Rio Maior e aprovaram uma moção pedindo uma tomada de posição pública do executivo.

A moção foi entregue ao vice-presidente João António Lopes Candoso (Coligação Juntos pelo Futuro – PPD/PSD – CDS/PP) que, segundo o dirigente sindical Diogo Lopes, se comprometeu a entrar em contacto com a empresa para sensibilizar para as negociações”. Um mês depois “não houve qualquer evolução”, afirmou hoje o sindicalista, esclarecendo que os trabalhadores “aguardam a marcação de uma reunião com a autarquia para saber se já tiveram alguma reunião com a empresa”.

Perante o impasse, os trabalhadores decidiram intensificar a luta com a marcação de dois dias de greve em Novembro, agendada para os dias 4 e 5, o que “a juntar ao feriado de dia 1 (sexta-feira), ao fim-de-semana e ao feriado [municipal de Rio Maior] de dia 6, dará uma paragem de seis dias”, explicou Diogo Lopes. “A ideia é tentar criar outro tipo de impacto, sendo uma paragem mais prolongada para ver se realmente a empresa está disponível para voltar a negociar”, acrescentou.

De acordo com o sindicato, a greve contou, no primeiro turno, entre a meia-noite e as 08h00, com uma adesão de 60%, tendo estado ao serviço “apenas 11 dos 32 trabalhadores”. Nos turnos diurnos a expectativa do sindicato aponta para “uma adesão na ordem dos 85%” dos cerca de 600 trabalhadores da empresa.

Contactada pela Lusa, a Nobre reafirmou, nas duas últimas paralisações, estar “sempre atenta” às necessidades dos colaboradores e da empresa, acrescentando que realiza “reuniões frequentes com os sindicatos para discuti-las, de forma positiva e transparente”. Na resposta enviada por 'email', a empresa reiterava “o compromisso de disponibilidade para dar continuidade às reuniões regulares” com o objetivo de ver “o caminho a seguir”, apesar de, segundo o sindicato, desde Julho, não terem obtido respostas às reivindicações.