Uma semana desportiva para a população sénior do Médio Tejo

Entre 23 a 30 de Setembro decorreram no Médio Tejo várias actividades desportivas, em contexto de ar livre, onde os protagonistas foram alguns grupos seniores do Médio Tejo. As actividades aconteceram no âmbito do projeto Blue-Green Exercise for Well-being, financiado pelo programa Erasmus+ e desenvolvido em parceria com parceiros de Grécia, Itália e Malta. As acções foram diversas e assinalaram a Semana Europeia do Desporto 2024, onde a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em colaboração com os municípios de Sardoal, Tomar, Ourém e Torres Novas, promoveram desde caminhadas, aulas de yoga, fitness, pilates e ainda uma experiência de canoagem.

As actividades começaram no dia 23 de Setembro, no Agroal, com uma caminhada no passadiço, que contou com uma interpretação do meio envolvente, seguida de uma sessão de relaxamento e mindfulness. No dia seguinte, foi a vez da Zona de Lazer da Lapa, no Sardoal, acolher uma caminhada, que passou nos Moinhos de Entrevinhas e que foi finalizada com um momento de yoga, de sensibilização sobre a dieta mediterrânica e com um showcooking e degustação, contando com o apoio da TAGUS. Em Torres Novas, no dia 25, realizou-se uma caminhada pelo Corredor Ecológico do Almonda, de cerca de quatro quilómetros. No dia seguinte, o palco foi o Jardim das Rosas, em Torres Novas, que recebeu uma aula de fitness, de pilates e yoga. As iniciativas culminaram a 30 de Setembro, no Parque do Mouchão, em Tomar, com uma experiência de canoagem, que contou com cerca de 15 seniores. Mercedes Fernandes, de 85 anos, era uma das muitas participantes que nunca tinha entrado numa canoa. “Nunca fiz canoagem, vai ser a primeira vez. Uma velhota destas a fazer estas coisas, mas são estas coisas que me dão vida”, referiu, citada numa nota da comunidade intermunicipal.

A CIM Médio Tejo faz um balanço bastante positivo da semana, evidenciando a importância da prática do exercício físico ao ar livre pela população mais velha, em linha com o que defende a Organização Mundial de Saúde e os princípios da Ecopsicologia.