Cluster das Indústrias e Tecnologias da fileira do Desporto vai ter sede em Rio Maior

O Cluster das Indústrias e Tecnologias da fileira do Desporto foi recentemente criado no Porto e vai ter sede em Rio Maior. A iniciativa, dinamizada pela AIP - Associação Industrial Portuguesa, envolve empresas, universidades, associações e a Fundação do Desporto, visando a valorização da fileira do desporto, a promoção nacional e internacional, bem como aumentar a inovação no sector.

De acordo com a AIP, as empresas que integram esta primeira fase de constituição do cluster pertencem a sectores como a produção de kayakes; têxtil para desporto; produção de bicicletas; calçado para desporto; eventos desportivos; produção de relva; cordoaria e redes; alimentação para desportistas e produção de raquetes para padel, entre outras.

Ainda segundo a AIP, aderiram ao cluster empresas como a RTE, a maior fábrica de montagem de bicicletas da Europa; a M.A.R.-Kayaks (NELO), a empresa líder mundial em caiaques e canoas de alto desempenho; a IN CYCLE’s, líder mundial de produção de e-bikes; a TRIANGLE’s a primeira fábrica do mundo a produzir quadros de bicicletas em alumínio de forma robotizada; a VHumana, uma das empresas mundiais mais inovadoras na selecção de matérias primas para incorporar em produtos alimentares de alto valor nutricional.

A Faculdade de Motricidade Humana, o INEGI – Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia, Universidade de Aveiro, a Universidade Lusófona, a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, a Fundação do Desporto e a ABIMOTA também subscreveram a escritura de constituição do cluster.

O presidente da AIP, José Eduardo Carvalho, justifica o aparecimento do cluster da fileira do desporto com a crescente importância económica que o sector tem vindo a adquirir, envolvendo 16 mil empresas, 2 mil milhões de volume de negócios, 604 milhões de volume de exportação e 45 mil trabalhadores, entre outros dados relevantes. Acresce a isso a existência de empresas líderes mundiais e europeias em determinados nichos de mercado, e empresas de referência internacional, situação que infelizmente escasseia noutros sectores da actividade económica.

Entre as próximas acções a desenvolver estão a submissão da candidatura do Cluster e reconhecimento oficial pelo Ministério da Economia e a dinamização da segunda fase de mobilização de aderentes ao cluster incidindo em empresas, municípios, federações e associações desportivas, centros de alto rendimento e instituições públicas. Destaque ainda para a organização operacional do Cluster e a aprovação do plano de actividades para 2025.