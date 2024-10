Feira de Santa Iria começa esta semana em Tomar

A Feira de Santa Iria está de volta a Tomar entre os dias 18 a 27 de Outubro. O tema foi abordado na reunião do executivo municipal de segunda-feira, 14 de Outubro, com o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, a deixar o convite para que todos visitem o certame. O autarca referiu que a Feira de Santa Iria é um dos maiores eventos do ano na cidade, acrescentando que o certame “naturalmente” tem vindo a sofrer alterações com o tempo, estando hoje essencialmente assente nas tasquinhas, nos espectáculos e nos divertimentos, entre outras atracções.

Para permitir que as pessoas possam circular com mais segurança, o autarca informou que este ano vai ser proibido o trânsito na Avenida Norton de Matos, entre a rotunda Alves Redol e a rotunda do Quartel dos Bombeiros, nas sextas-feiras à noite e nos sábados a partir da tarde. “Acima de tudo que sejam 10 dias de diversão, convívio, celebração e de economia para quem lá estará profissionalmente ou associativamente”, desejou Hugo Cristóvão.