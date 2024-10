Visitas guiadas evocam comércio de Santarém de outros tempos

O centro histórico de Santarém vai receber diversas visitas guiadas nos próximos meses no âmbito da exposição de rua 'Vamos Ver As Montras'.

As visitas guiadas são orientadas pelo historiador José Raimundo Noras, autor da investigação sobre a história do antigo comércio tradicional escalabitano. Realizam-se sempre nas manhãs de sábado, a partir das 10h00, com ponto de encontro no Largo Padre Chiquito, junto de Palácio de Landal. A próxima visita tem lugar este sábado, 19 de Outubro, seguindo-se outras a 23 de Novembro e 21 de Dezembro.