Escola Básica de Alcoentre recebe Festival Eco-Sopas

A Escola Básica de Alcoentre, do Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja, recebe na sexta-feira, 18 de Outubro, o Festival Eco-Sopas.



A iniciativa, que surge no âmbito do Dia Mundial da Alimentação, é aberta a toda a comunidade e terá início pelas 18h30.



Ao dispor os visitantes terão a oportunidade de provar várias sopas e ainda de participar no concurso "Sopas da Nossa Terra".