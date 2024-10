Festival Nacional de Gastronomia de Santarém com sabores de tradição e de modernidade

O executivo da Câmara de Santarém decidiu atribuir a Medalha de Ouro da Cidade ao chef Rodrigo Castelo, proprietário do restaurante Ó Balcão e galardoado este ano com uma estrela Michelin. A entrega da distinção vai acontecer durante a cerimónia de inauguração da 43ª edição do Festival Nacional de Gastronomia, ao final da tarde de 17 de Outubro, na Casa do Campino, em Santarém. A abertura do festival gastronómico mais antigo do país vai contar ainda com as presenças do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, e do secretário de Estado da Agricultura, João Moura, e do presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos, entre outras individualidades. Na ocasião será ainda entregue o Prémio Nacional da Gastronomia Dr. Francisco Armando Fernandes.

Até 27 de Outubro, os sabores e saberes da cozinha tradicional vão ser o prato do dia, mas a 43ª edição do Festival Nacional de Gastronomia mantém a aposta na inovação e no acompanhamento dos novos tempos e tendências. Este ano o evento conta com iniciativas como um concurso de cozinha e a habitual presença de restaurantes de todo o país, procurando casar modernidade e tradição. O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, sublinha a importância de reinventar o certame, através da introdução de novas dinâmicas e novos protagonistas.

Um dos destaques é o “Trófeu Portugal 2024”, um concurso de cozinha em que dezenas de cozinheiros de várias regiões do país vão marcar presença, “numa competição saudável, por etapas”. O objectivo é promover a culinária e os produtos regionais. Outra novidade refere-se ao programa de televisão “Master Chef”, cujas gravações vão acontecer nas instalações da Casa do Campino.

João Leite considera que essas iniciativas vão dar notoriedade ao festival e afirmar Santarém como o palco nacional da gastronomia. O autarca disse ainda, no dia de apresentação do certame, que o festival vai ao encontro do pilar estratégico definido pelo município de posicionar o concelho como um dos principais destinos gastronómicos do país, referindo que a aposta está a ter resultados no turismo e no investimento privado no concelho.

O programa conta também com o Prémio Nacional da Gastronomia, que vai ser entregue todos os anos a partir desta edição, em homenagem a Armando Fernandes, investigador na área da História da Alimentação e antigo consultor cultural do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, já falecido. Outra das novidades do cartaz diz respeito ao Espaço Makro, onde o chef e embaixador do festival Rodrigo Castelo vai convidar vários cozinheiros para criar sobremesas. Não vai faltar também o Festival Enogastronómico, um espaço de promoção de vinhos, no salão nobre da Casa do Campino, que visa “conjugar os vinhos com a gastronomia”. À semelhança das edições anteriores, vai haver um espaço de convívio e degustação, bem como diversos momentos de música e animação.