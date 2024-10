O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebe na noite de sábado, 19 de Outubro, pelas 21h30, a peça de teatro ‘Hamlet: 16 x 8’, interpretada por Rogério Bandeira, com encenação e direcção de Marco António Rodrigues.

‘Hamlet: 16 x8’ para ver sábado no Teatro Sá da Bandeira em Santarém

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebe na noite de sábado, 19 de Outubro, pelas 21h30, a peça de teatro ‘Hamlet: 16 x 8’, interpretada por Rogério Bandeira, com encenação e direcção de Marco António Rodrigues. ‘Hamlet: 16 x 8’ é uma obra cénica criada a partir de trechos da memória e da experiência relatada por Augusto Boal no livro “Hamlet e o Filho do Padeiro: Memórias Imaginadas”.

No palco, o escritor e encenador é personagem e figura quase mítica. A cena vai peneirando os achados, os ditos e os quereres de Boal representando toda uma geração do teatro brasileiro refundada no Teatro de Arena. Os ecos vão ganhando materialidade - tempos, geografias e subjetividades são presenças que invadem o imaginário contemporâneo, brasilidades sublinhadas.

Os bilhetes encontram-se à venda no Teatro Sá da Bandeira, de terça a sexta-feira, das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00. No dia dos espectáculos a bilheteira abre uma hora antes. Fora do horário de abertura ao público, a venda e reservas de bilhetes é possível através da plataforma online – BOL e nas lojas Worten, CTT e FNAC.