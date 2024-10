A Associação de Moradores da Quinta das Trigosas vai receber um apoio de 3.500€ da Câmara de Santarém para ajudar a comparticipar os custos com a organização do evento “Trigosas Fest – Carnes na Tábua”.

Trigosas Fest – Carnes na Tábua com apoio da Câmara de Santarém

