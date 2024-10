Artista da Chamusca pinta quadro do primeiro Prémio “Salvator Mundi”

Catarina Centeno, artista residente na Chamusca, é a autora do primeiro quadro no âmbito do Prémio “Salvator Mundi”, entregue ao vereador do Ambiente e das Alterações Climáticas da Câmara de Braga, Altino Bessa, pelo projecto “Cuidar Braga”. São premiadas pessoas ou instituições que façam pela paz e pelo planeta para atenuar os efeitos das alterações climáticas. O evento foi organizado no âmbito do Fórum Internacional da Literatura e da Cultura para a Paz, no Dia Internacional da Paz, a 21 de Setembro. A organização esteve a cargo do artista plástico Santiago Belacqua, com curadoria de Xicofran.

“O meu quadro representa um ‘ser’ a tentar equilibrar o planeta nas costas, apoiando os pés numa maçã. A ela, dei a conotação de conhecimento. A figura central apresenta um movimento alado, simbolizando a libertação. Em cada uma das mãos está representado o mundo animal e vegetal. Lateralmente estão os seres aquáticos. O fundo em tons laranja representa o aquecimento ambiental, remetendo-nos, ao mesmo tempo, para a aurora ou ocaso da vida na terra. A escolha está nas nossas mãos”, explica Catarina Centeno a O MIRANTE, adiantando que a obra demorou cerca de um mês a estar concluída.

O MIRANTE entrevistou a artista em finais de 2023. O seu talento nunca passou despercebido a familiares e amigos e “lançou-se” após uma exposição nas Festas do Império do Divino Espírito Santo, em Alenquer, onde vários artistas se interessaram pelo seu trabalho, inclusive Santiago Belacqua, o primeiro artista português a expor no Vaticano. Pinta arte cristã e os seus trabalhos já correm mundo. Foi catequista e esteve ligada a grupos de jovens católicos.