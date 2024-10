Caminhada Rosa no Cartaxo reagendada para 26 de Outubro

A caminhada no Cartaxo em nome da prevenção do cancro da mama foi remarcada para a manhã de sábado, 26 de Outubro, devido ao mau tempo que se fez sentir na primeira data, 12 de Outubro. A Câmara do Cartaxo é parceira da iniciativa da Liga Portuguesa Contra o Cancro, “Outubro Rosa - mês da prevenção do cancro da mama”, convidando a população a juntar-se à Caminhada Rosa, que visa sensibilizar para a importância do diagnóstico precoce a par de recolher fundos para a Liga.