Feira de Todos os Santos regressa ao Cartaxo com quatro dias de animação e tradição

A Feira de Todos os Santos regressa ao Cartaxo de 31 de Outubro a 3 de Novembro, com um programa que inclui concertos, tauromaquia, artesanato, tasquinhas e uma mostra empresarial. Ao longo dos quatro dias, os visitantes podem contar com espetáculos de música ao vivo e diversas actividades culturais e recreativas, incluindo as tradicionais largadas de touros e vacadas, organizadas pela Associação Grupo de Forcados Amadores do Cartaxo.

A abertura oficial do evento acontece no dia 31, às 19h00, com a actuação da Tintus Brass Band no Espaço ExpoCartaxo e no dia 1 de Novembro, feriado nacional de Todos os Santos, a programação começa às 10h30 com uma sessão de contos dirigida ao público infantil, seguida de uma corrida de touros às 15h30. O espaço ExpoCartaxo também estará em funcionamento durante todo o evento, promovendo o artesanato e o comércio local.