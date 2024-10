Liga dos Combatentes cria novo pólo museológico em Santarém

A sede do Núcleo de Santarém da Liga dos Combatentes conta desde o dia 10 de Outubro com um novo pólo museológico, que visa homenagear os combatentes pela pátria e contar a história militar nacional e de Santarém ao longo dos tempos. A inauguração contou com a presença do ministro da Defesa Nuno Melo, e do presidente da Câmara de Santarém, João Leite, do Chefe de Estado-Maior do Exército, general Eduardo Mendes Ferrão, do presidente do Núcleo de Santarém da Liga dos Combatentes, Carlos Pombo, entre outras individualidades civis, militares e religiosas.

Carlos Pombo salientou a importância de manter viva a memória militar entre as gerações mais jovens, através da divulgação da nossa história, referendo que “a exaltação do amor à pátria e a defesa dos valores patrióticos e cívicos são fundamentais para garantir que a história de Portugal não seja desvalorizada ou esquecida”. O ministro da Defesa, Nuno Melo, também destacou a importância de honrar os antigos combatentes.

Já o presidente da Câmara de Santarém sublinhou a importância da abertura desse novo espaço museológico, nomeadamente para as escolas. “A Câmara de Santarém vai envidar esforços para que os alunos do nosso concelho visitem este importante pólo, de forma a conhecerem a nossa história”, afirmou João Leite, adiantando que à semelhança do que acontece com os monumentos da cidade, também o Núcleo de Santarém da Liga dos Combatentes, passará a estar aberto todos os dias, num futuro próximo. O autarca revelou ainda a intenção do executivo camarário em homenagear o Núcleo de Santarém da Liga dos Combatentes, nas próximas Festas de S. José que se realizam em Março.