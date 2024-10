Realidades habitacionais em fotografia na Biblioteca de Azambuja

Mostra fotográfica sobre diferentes realidades habitacionais no meio rural e urbano está patente na galeria da biblioteca até 25 de Outubro.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A exposição fotográfica “Contrastes”, que explora diferentes realidades habitacionais no meio rural e urbano, está patente até 25 de Outubro, na galeria da Biblioteca Municipal de Azambuja. Esta iniciativa, refere o município de Azambuja, utiliza a metodologia Photovoice para dar voz aos participantes através da fotografia, permitindo-lhes que expressem as suas percepções sobre o tema da habitação.

A inauguração, que ocorreu a 14 de Outubro, contou com a presença do presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, da vereadora com o pelouro da Acção Social, Mara Oliveira, da vice-presidente da Rede Europeia Anti-Pobreza, Maria Joaquina Madeira, entre outras entidades.

Com entrada livre, a exposição, que visa sensibilizar o público para as diferentes condições habitacionais na região, pode ser visitada de terça a sexta-feira, das 09h30 às 18h00 e aos sábados das 10h00 às 13h00.