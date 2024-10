Restaurantes de Vila Franca de Xira destacam sabores do campo em Novembro

Com a chegada de Novembro, o concelho de Vila Franca de Xira volta a promover até final do mês a sua campanha de gastronomia onde destaca os sabores típicos da região e as receitas autênticas da comunidade em mais de trinta restaurantes aderentes. A população pode descobrir os diferentes sabores da região em vários restaurantes espalhados por todo o concelho, incluindo Alhandra, Alverca, Castanheira, Póvoa de Santa Iria e Vila Franca de Xira.

Entre as iguarias em destaque estão o Torricado com bacalhau assado e diversas opções de pratos à base de coelho, elementos que remetem directamente à herança rural da região. As propostas gastronómicas são especialmente apreciadas nesta altura do ano em harmonia com os aromas do Outono.

Além das experiências culinárias, como habitualmente acontece, a campanha gastronómica de Novembro em Vila Franca de Xira oferece uma gama de actividades complementares com descontos exclusivos para quem participa da iniciativa, bastando apresentar a factura de um dos restaurantes aderentes. Entre as opções destacam-se aulas de iniciação à equitação, passeios a cavalo, alojamento rural, visitas para observação de aves no EVOA e a aquisição de vinhos e conservas locais com preços especiais.