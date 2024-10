Tânia Grazinas Mendes promoveu cestaria de Tomar na Bienal de Artes & Ofícios

A artesã de Tomar Tânia Grazinas Mendes, através do projecto “Cestaria Andorinha”, participou na 2ª edição da Bienal de Artes & Ofícios | Novo Design que se realizou de 26 a 29 de Setembro em Oeiras. O evento organizado pela Spira – revitalização patrimonial, é a primeira mostra nacional exclusivamente dedicada ao sector das Artes & Ofícios e pretende mapear e valorizar os saberes tradicionais, aliados ao design e à inovação tecnológica.

Além da mostra de várias peças, a artesã desenvolveu a “Oficina de Cestaria em Vime para Famílias”, actividade inserida na educação patrimonial do certame que teve como objectivos descobrir a história da cestaria, os diferentes materiais utilizados e reflectir sobre a nossa relação com a natureza e a sustentabilidade ambiental.

A artesã Tânia Grazinas Mendes foi formanda do projecto “Artes Tradicionais da Festa dos Tabuleiros” (2021-2022), financiado pela 4ª edição do “Programa EDP Tradições”, e do curso em cestaria ministrado e apoiado pelo Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património (CEARTE). Estas acções enquadram-se no âmbito das políticas culturais do município de Tomar para a valorização, revitalização e salvaguarda dos ofícios tradicionais.