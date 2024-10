Cavaleiro Rui Salvador despediu-se das arenas em Vila Franca de Xira

O cavaleiro, natural de Tomar, Rui Salvador despediu-se das arenas no dia 8 de Outubro, na Praça de Toiros Palha Blanco, em Vila Franca de Xira. Depois de 40 anos de alternativa, o “cavaleiro dos ferros impossíveis”, como é conhecido, pisou pela última vez uma praça de toiros. A última corrida de Rui Salvador foi com casa cheia. O cavaleiro foi homenageado na arena, recebeu longas salvas de palmas com o público de pé e foi presenteado com diversas lembranças. No final da lide, Rui Salvador chamou toda a sua equipa à arena e deu várias voltas à praça, mostrando-se visivelmente emocionado.