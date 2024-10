Associação Recreativa de Vale do Peso completou 41 anos

No dia 20 de Outubro celebrou-se o 41º aniversário da Associação Cultural e Recreativa de Vale do Peso, no concelho de Ourém. A associação organizou um encontro de ranchos no qual participaram os ranchos "Rosas de Portugal", de Freixianda, o Rancho Folclórico Flores da Primavera, das Caldas da Rainha, o Rancho folclórico Verde Pinho, do Carvalhal, e o Rancho Folclórico do Arneiro das Milhariças, de Santarém.

O evento contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, do vereador Rui Vital, e do presidente da Junta da União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, Paulo Nunes, que entregaram lembranças aos ranchos participantes. O presidente da câmara exprimiu satisfação por participar na celebração e salientou a importância da associação para a comunidade, realçando também o valor que a instituição representa para a região e o serviço prestado à comunidade ao longo de mais quatro décadas da sua existência.