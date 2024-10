Vila Franca de Xira celebra mês do torricado e dos sabores do campo

Foi apresentada sábado, 19 de Outubro, no Mercado Retalhista de Vialonga, a campanha de gastronomia “Novembro, Mês do Torricado e dos Sabores do Campo”. O evento reuniu a comunidade num ambiente de animação e convívio, destacando um dos pratos mais emblemáticos da região, o torricado de bacalhau, juntamente com os sabores autênticos do campo.

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, destacou o sucesso crescente da campanha que, este ano, tem três dezenas de restaurantes aderentes, que prometem oferecer aos visitantes uma ampla oferta de pratos tradicionais.

A apresentação da campanha foi acompanhada pela actuação do grupo musical “Dez Afinados” e contou com um showcooking liderado pelo Chef Paulo Silva, que preparou uma inovadora versão de torricado com coelho. No âmbito da campanha, estão previstos também vários showcookings em mercados municipais, com destaque para os seguintes: 26 de outubro, às 10h30, no Mercado Municipal de Alhandra, com o Chef José Maria Lino; 2 de novembro, às 10h30, no Mercado Municipal de Vila Franca de Xira, com o Chef Luís Machado; 9 de novembro, às 10h30, no Centro Comercial Serra Nova, Póvoa de Santa Iria, novamente com o Chef José Maria Lino e a 16 de novembro, às 10h30, no Mercado Municipal do Choupal, Alverca do Ribatejo, com o Chef Luís Machado.