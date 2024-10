Codorniz é rainha à mesa em Alenquer

Quinzena Gastronómica da Codorniz decorre entre 1 e 17 de Novembro em Alenquer. Nos 25 restaurantes aderentes à campanha gastronómica é possível degustar esta iguaria com historial no concelho.

A 10ª edição da Quinzena Gastronómica da Codorniz mostra aquilo que Alenquer tem de melhor no prato e com um dos seus produtos endógenos por excelência. A codorniz, uma ave com longo historial na sua criação em Alenquer, volta a ser rainha nos restaurantes de todo o concelho entre 1 e 17 de Novembro.

São 25 os restaurantes para degustar esta iguaria que sabe bem na brasa, frita, assada, estufada ou até mesmo recheada. Os estabelecimentos comerciais aderentes apresentam, pelo menos, um prato principal cuja base é a codorniz, pensado e confeccionado pela equipa da cozinha do respectivo restaurante.

Para dar o mote ao certame, no próximo sábado, 26 de Outubro, realizam-se showcookings e uma palestra no Mercado Municipal de Alenquer, a partir das 10h00.

Em Ventosa, Azedia, Alenquer, Paredes, Casais da Marmeleira, Carregado, Casal Pinheiro, Cheganças, Ota, Abrigada ou Lugar da Mata, há muita codorniz por descobrir e degustar.