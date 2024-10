Galeria na Escola Jácome Ratton em Tomar acolhe exposição "Natureza e Delícias"

No âmbito do Plano Cultural de Escola - Plano Nacional das Artes, no próximo dia 24 de Outubro, às 18h00, a Galeria Maria de Lourdes de Mello e Castro, na Escola Secundária Jácome Ratton, em Tomar, abre as portas para a exposição "Natureza e Delícias", de Patricia Reyes, uma artista autodidata de origem salvadorenha que encontrou nas cores e sabores de Portugal uma nova fonte de inspiração.

Patricia Reyes, nascida em El Salvador, passou grande parte da sua vida em Los Angeles, onde trabalhou como professora de espanhol. Aos 41 anos, após enfrentar um problema de saúde, descobriu na pintura uma forma de canalizar a sua criatividade e transformar o seu percurso pessoal. As suas obras são conhecidas pelas cores vibrantes e pela influência das suas raízes centro-americanas, entrelaçadas com a serenidade e os encantos da sua nova vida em Portugal.

Patricia Reys mudou-se para Tomar com o seu marido, onde se deixou inspirar pela natureza e pelas delícias da gastronomia local, em especial as sobremesas da região. Esses elementos passaram a ser os temas centrais das suas obras, que misturam a celebração da vida com a gratidão pelos pequenos prazeres do quotidiano. A exposição "Natureza e Delícias" traz essa fusão de memórias, emoções e experiências, traduzida em telas repletas de cores intensas, flores deslumbrantes e doces tradicionais.

A Galeria Maria de Loudes de Mello e Castro está aberta ao público de segunda a sexta-feira, entre as 08h30 e as 19h00