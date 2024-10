Inaugurado mural artístico em Martinchel

João Maurício, de nome artístico Violant, inaugurou no dia 6 de Outubro um mural da sua autoria, na freguesia Martinchel, no concelho de Abrantes.

João Maurício inaugurou no domingo, 6 de Outubro, um mural artístico da sua autoria, na freguesia de Martinchel, em Abrantes. O artista, que assina pelo nome de Violant, é natural de Torres Novas e faz pinturas por todo o país, sendo uma das mais reconhecidas o mural de homenagem a José Saramago na Golegã. Na inauguração do mural esteve a vereadora Raquel Olhicas, em representação do município.