‘O Tamanho das Coisas’ no Teatro Sá da Bandeira em Santarém

O Teatro Sá da Bandeira recebe na próxima sexta-feira, 25 de Outubro, duas sessões do espectáculo teatral, ‘O Tamanho das Coisas’, com o actor Paulo Azevedo, que interpreta um monólogo a partir de um texto de Alex Cassal, com direcção de Marco Paiva. A primeira sessão realiza-se pela manhã, a partir das 10h30, sendo dirigida ao público escolar. Depois das 21h30 tem lugar o espectáculo aberto ao público em geral, sendo um evento inclusivo, com interpretação LGP, legendado e audiodescrição nesta sessão da noite, com reconhecimento de palco uma hora antes do início, pelas 20h30.

Os bilhetes encontram-se à venda no Teatro Sá da Bandeira, de terça a sexta-feira, das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00. No dia dos espetáculos a bilheteira abre uma hora antes da hora programada. Fora do horário de abertura ao público, a venda e reservas de bilhetes é possível através da plataforma online – BOL e nas lojas Worten, CTT e FNAC.

O projecto do evento inclui igualmente uma Oficina de Criação Teatral, a realizar nos dias 26 e 27 de outubro, podendo as inscrições ser remetidas através do formulário que se encontra em https://forms.office.com/e/gMbWK3Q1Xd

Paulo Azevedo resume ‘O Tamanho das Coisas’, como uma peça que conta uma estória “na qual um jovem se sente estagnado na estrada da vida e decide remar até aos Açores num pequeno barquinho a remos”. A sinopse do espetáculo conta ainda que a determinado momento numa geografia desconhecida e sem qualquer razão aparente, um homem interrompe o seu caminho parando em pleno oceano. Da comparação entre o seu corpo e a escala avassaladora do que o rodeia levanta a questão: será que devo continuar? Até onde vai a utopia de que os heróis resistem infinitamente ao próprio cansaço? Vamos então analisar em conjunto: poderão todas as coisas medir a sua importância pela sua escala de tamanho? Será que nos vemos como gigantes?

A peça é interpretada pelo conhecido ator, Paulo Azevedo, com diversas participações ao longo dos anos em produções televisivas e cinematográficas, sendo também uma presença assídua em palco. Paulo Azevedo nasceu em Coimbra, a 29 de outubro de 1981, sem mãos e sem pernas. Iniciou-se no teatro em 1990, em Pombal, estudou jornalismo na Universidade de Coimbra, tirou o curso de treinador de futebol de nível II, estagiou no Real Madrid e frequentou o curso de Representação em Televisão e Cinema, sob a orientação do ator e argumentista Tozé Martinho, na Universidade Lusíada de Lisboa.

Foi protagonista de reportagens televisivas premiadas, como ‘O Melhor Jogador do Mundo’, da Sport TV, e ‘Uma Vida Normal’, da SIC, que haveria de dar origem ao livro autobiográfico com o mesmo nome, em 2008, que já vai na sua quarta edição. Tornou-se no primeiro ator com deficiência na ficção televisiva portuguesa, quando participou na novela ‘Podia Acabar o Mundo’, da SIC, tendo sido eleito ator revelação. Participou em novelas da SIC e da RTP, protagonizou curtas-metragens exibidas em cinema, apresentou o programa ‘Consigo’, da RTP 2, e venceu o concurso televisivo ‘Splash’, da SIC. É ator, palestrante e em teatro trabalhou com o Teatrão e a Terra Amarela.

O autor do texto de ‘O Tamanho das Coisas’, o dramaturgo Alex Cassal, nasceu em Porto Alegre, Brasil, em 1967, mas vive actualmente em Lisboa. Nos anos 1980, foi um dos fundadores do Movimento de Grupos de Teatro de Rua de Porto Alegre, no qual contribuiu para a busca de novas diretrizes para a arte em espaços públicos. Marco Paiva, responsável pela encenação e direcção, nasceu na Covilhã a 30 de Agosto de 1980. Licenciado em Teatro - Formação de Atores pela Escola Superior de Teatro e Cinema, tem colaborado como actor e encenador em estruturas como o Teatro Nacional D. Maria II ou o Centro Dramático Nacional de Espanha.