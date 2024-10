Santarém recebe espetáculo que dá voz aos novos migrantes

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebe na sexta-feira, 26 de Outubro, a partir das 19h00, ‘O Concerto’, um espectáculo de performance sonora, criado por Tiago Cadete. Numa inversão de papéis, o público será convidado a instalar-se no palco para escutar vozes emanadas por colunas sonoras. Falado em português e espanhol, sem legendagem, ‘O Concerto’ apresenta-se numa plateia vazia e é palco de um concerto de múltiplas vozes de migrantes latino-americanos que vivem em Portugal e Espanha. Os seus depoimentos formam uma partitura que revela processos migratórios contemporâneos em justaposição com a história colonial.

Tiago Cadete é uma artista transdisciplinar, com doutoramento e mestrado em artes, obtido no Rio de Janeiro, Brasil, sendo também licenciado em Teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema, em Portugal. O seu trabalho tem sido apresentado em vários países europeus, sul-americanos e asiáticos. Num espetáculo onde a performance sonora tem um papel de destaque, o desenho de som tem ainda a colaboração de Nico Espinoza, um compositor e artista transdisciplinar nascido no Chile, atualmente sediado em Lisboa. O seu trabalho explora as relações entre diferentes escalas de realidade através da invenção de sistemas auto-organizados, e as suas composições, performances e instalações têm sido exibidas na América Latina e na Europa.

O espectáculo tem coprodução Artemrede, no âmbito do Stronger Peripheries: A Southern Coalition, que apoia o projecto, também co-financiado pelo programa Europa Criativa da União Europeia e pela República Portuguesa - Cultura / Direção-Geral das Artes.