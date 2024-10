Sardoal homenageia Raul Wheelhouse com exposição e tributo

O município do Sardoal vai prestar uma homenagem ao médico e filantropo Raul Wheelhouse que deixou um legado marcante na vila e no país. Organizada pela Biblioteca Municipal de Sardoal e pelo Arquivo Histórico Luís Manuel Gonçalves, a exposição “Raul Wheelhouse: médico de Liberdade” vai ser o ponto central das celebrações. A homenagem pretende mostrar que, para além de um médico dedicado, Raul Wheelhouse foi uma figura política activa, comprometida com os ideais de liberdade e justiça, sendo uma referência na história do Sardoal e do país.

As actividades vão começar a 31 de Outubro com o descerramento de uma placa em homenagem a Raul Wheelhouse, no local onde o médico residiu e trabalhou durante vários anos, na Rua 5 de Outubro. Logo de seguida, o Centro Cultural Gil Vicente vai ser palco de uma palestra intitulada "Raul Wheelhouse: um homem multifacetado”, com a participação de diversos oradores. A exposição vai estar aberta ao público de 4 de Novembro a 14 de Dezembro, nas instalações da Biblioteca Municipal do Sardoal, com horários de visita de segunda a sexta-feira.