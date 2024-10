Clube Náutico Barquinhense promove sétima edição Filipe Passos

Prova vai decorrer no dia 27 de Outubro, das 10 às 18h, no Cais de Tancos.

O Clube Náutico Barquinhense promove, no dia 27 de Outubro, a sétima edição da prova Filipe Passos. O evento decorre dia 27 de Outubro, das 10h00 às 18h00, no Cais de Tancos. No dia 26 de Outubro, o Clube Náutico Barquinhense vai realizar um Open Day de promoção da modalidade, no mesmo local, das 10h00 às 18h00, com serviço de esplanada.