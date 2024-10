“Corrida das Bruxas” na Linhaceira

A “Corrida das Bruxas 2024” vai decorrer no dia 31 de Outubro na aldeia de Linhaceira, concelho de Tomar. A iniciativa apresenta-se como uma prova de aventura percorrida em trilhos sinalizados, a pé, pequenos estradões, ou estradas, em autonomia pedestre, visando percorrer todo o percurso no menor tempo possível. É uma prova desportiva, mas também de carácter temático, para celebrar a Noite das Bruxas, por isso os atletas que queiram, podem apresentar-se mascarados.



Além dos prémios habituais aos primeiros classificados por escalões, vão ser entregues prémios ao atleta mascarado mais original e à equipa mascarada (com mais de quatro elementos) mais original. O objectivo deste evento é aliar a festa à competição desportiva, havendo animação durante a prova e à chegada, visando ainda a promoção e prática de desporto em meio natural. A organização da “Corrida das Bruxas 2024” está a cargo da Associação Cultural e Recreativa de Linhaceira e Trilhos do Nabão.