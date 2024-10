Exposição de Miguel Antunes em Santarém explora a relação entre natureza e humanidade

A primeira exposição individual, em Santarém, do artista plástico Miguel Antunes, ‘Gigantes Frágeis’, pode ser visitada na Casa do Brasil até dia 9 de Novembro, de terça-feira a sábado, entre as 09h00 e as 12h30 e das 14h00 às 17h30. O autor nasceu em Santarém, em Julho de 1991. Formou-se na Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, onde começou a trabalhar, antes da criação de um atelier de arquitectura em Santarém. Frequentou ainda o Curso de História de Arquitectura Portuguesa no Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto e realizou uma investigação sobre arquitectura e museologia na Casa dos Patudos - Museu de Alpiarça. Foi ainda docente na pós-graduação em Museologia na Autónoma Academy, em Lisboa.

Na Casa do Brasil em Santarém pode ser visto um conjunto de trabalhos onde Miguel Antunes explora a relação entre natureza e a humanidade, que inclui obras de desenho, pintura e instalação. Ao longo de todo o período da exposição vão acontecer diversas actividades complementares, como a realização de caminhadas, sessões de yoga e meditação, prova de chás, ou ainda a plantação de árvores, uma acção desenvolvida em colaboração com a Câmara de Santarém.

Para a tarde de sexta-feira, 25 de Outubro, está prevista uma sessão de histórias para crianças, com Zé Calheiros, que vem desvendar as aventuras a partir do livro, “O homem que plantava Árvores’, de Jean Giono. No dia seguinte, pelas 16h00, realiza-se uma visita guiada à exposição com o próprio artista. Miguel Antunes irá apresentar as várias ideias e mensagens que estão na origem dos trabalhos.

A 2 de Novembro, com partida prevista pelas 15h00, vai realizar-se um dos chamados ‘Caminhos Verdes’, nome dado a um passeio campestre destinado a recolher lixo e a sensibilizar para a limpeza do ambiente, organizado em conjunto com a artista Filipa Carmo. No último dia da mostra, a 9 de Novembro, tem lugar o encerramento com ‘Um gesto de futuro’, uma acção de plantação de árvores, em colaboração com o município de Santarém.