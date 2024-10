Tomar cria Companhia de Teatro para Infância e Juventude

Projecto “Tomar Conta do Palco” visa criar uma companhia de teatro residente no Cine-Teatro Paraíso, composta por crianças e adolescentes dos 6 aos 18 anos.

Tomar vai ter uma Companhia de Teatro para Infância e Juventude residente no Cine-Teatro Paraíso. O projecto “Tomar Conta do Palco” visa criar uma companhia de teatro residente no Cine-Teatro Paraíso, composta por crianças e adolescentes dos 6 aos 18 anos. Esta companhia desenvolverá e apresentará peças de teatro dirigidas preferencialmente a um público infanto-juvenil.

Adicionalmente, o projecto integra workshops práticos, denominados "Mãos nas Artes", onde as crianças e adolescentes participarão na criação de cenários, adereços, e outros elementos artísticos. Para além disto, o projecto inclui a criação de uma agenda cultural anual, a qual integra actividades, espectáculos e eventos, vocacionados para a infância e juventude. As inscrições estão abertas até final do ano para início dos trabalhos (workshops e planeamento da primeira peça).