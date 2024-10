Tributo a Carlos Abreu no Festival Nacional de Gastronomia de Santarém

Câmara de Santarém homenageou fundador do festival gastronómico mais antigo do país dando o nome de Praça Carlos Abreu aos claustros da Casa do Campino.

A Câmara de Santarém prestou mais um tributo ao fundador do Festival Nacional de Gastronomia, Carlos Abreu, dando seu o nome de Praça Carlos Abreu aos claustros da Casa do Campino, onde sempre se realizou o emblemático evento, criado em 1980. Na cerimónia realizada ao final da tarde de 24 de Outubro, o presidente do município, João Teixeira Leite, descreveu Carlos Abreu, falecido em Janeiro de 2027, como “um homem muito importante para Santarém e para a valorização do importante património que é a gastronomia”.

O presidente da Câmara de Santarém destacou “o arrojo, a resiliência e a coragem” de Carlos Abreu e dos que o acompanharam na missão de criar em Santarém o primeiro festival gastronómico do país com cariz nacional, que ao longo dos anos se foi inovando, sempre numa aliança entre tradição e modernidade. No descerramento da placa estiveram também quase todos os vereadores do executivo camarário e outras individualidades.