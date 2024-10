Programação de Santarém com música, exposições, teatro e literatura até ao final do ano

A programação cultural do município de Santarém até ao fim do ano vai contar com uma exposição comemorativa do quinto centenário do nascimento de Luís Vaz de Camões e com concertos de músicos como Filipe Raposo e Salvador Sobral. Teatro, dança, cinema e literatura fazem igualmente parte do programa. O município escalabitano vai contar, nas últimas semanas de Outubro, com uma série de iniciativas, entre elas a “Festa do Ballet”, no dia 25, apresentada pela Academia de Dança e Expressão Corporal do Círculo Cultural Scalabitano, no Teatro Taborda, e a peça de teatro “O Tamanho das Coisas”, de Alex Cassal, com direcção de Marco Paiva, no mesmo dia, no Teatro Sá da Bandeira. A programação de Outubro fecha com uma conversa com o escritor Hugo Gonçalves, autor de "Revolução", no dia 26, na Sala de Leitura Bernardo Santareno, e com uma extensão do festival de cinema de terror “MOTELX”, no Teatro Sá da Bandeira.

Novembro começa com o Festiteatro, mostra protagonizada por grupos da cidade de Santarém, entre 1 a 3 de Novembro, no Teatro Taborda. No dia 4 é inaugurada uma exposição para celebrar os 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, que estará patente na Biblioteca Municipal de Santarém até 31 de Dezembro. Na manhã do dia 5, o Teatro Sá da Bandeira conta “Um Piano Afinado pelo Cinema”, programa do pianista Filipe Raposo, a partir de filmes mudos de Irmãos Lumière, Lotte Reiniger, Fritz Lang, Buster Keaton e Georges Méliès. Três dias depois, na noite de 8 de Novembro, também no Sá da Bandeira, estará em cena a peça “Entrelinhas”, de Tiago Rodrigues, com interpretação de Tónan Quito. De 9 de Novembro até 1 de Dezembro, o Festival de Órgão de Santarém vai oferecer uma programação em vários locais da cidade, congregando solistas como João Vaz, Margarida Oliveira, Inês Machado, André Ferreira, e agrupamentos como o Coro do Círculo Cultural Scalabitano, o Coro Polifónico da Lapa, a Schola Cantorum de Santarém, e a Orquestra Bomtempo. Nos dias 15 e 16, a cidade vai receber o Festival Internacional de Guitarras de Santarém (FIGS) no Teatro Taborda. Ainda em Novembro, estão previstas várias iniciativas, como o espectáculo de dança “Maçã de Adão”, da dupla Jonas&Lander, no dia 16, no Teatro Sá da Bandeira, e uma visita dançada ao Museu Diocesano de Santarém.

No mês de Dezembro, o músico Salvador Sobral apresentar-se-á no Teatro Sá da Bandeira, no dia 7, com o espectáculo “Timbre”. Para o mesmo dia está programada a abertura de uma exposição colectiva de mulheres no Fórum Ator Mário Viegas. No dia 8 de Dezembro, a Catedral de Santarém vai acolher a estreia mundial da cantata “Da Cruz ao Ouro”, em celebração dos 50 anos da Diocese de Santarém. O mês de Dezembro fecha com o concerto de Natal do Conservatório de Música de Santarém, na Catedral, no dia 21 à tarde.