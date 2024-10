A força da União de Alverca e Sobralinho são os seus bairros

A terceira edição do programa cultural e desportivo “Descentralidades”, promovido pela União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, foi um sucesso, consolidando-se como a edição mais completa até agora. Com um total de 50 eventos, que uniram os bairros das duas localidades, superou as edições anteriores, que contavam com cerca de 30 a 35 momentos. Este reforço nas actividades disponíveis deveu-se, em grande parte, à crescente participação de parceiros do movimento associativo, que se juntaram para promover actividades variadas, enriquecendo o programa, segundo explica Cláudio Lotra, presidente da junta de freguesia.

“A força da nossa união está nos bairros. Todos juntos somos mais fortes”, reforça Cláudio Lotra, destacando que, além dos residentes locais, o programa também tem atraído pessoas de outras localidades, o que é uma prova do impacto positivo que tem gerado. Entre os eventos houve uma grande diversidade de iniciativas, desde teatro, música, ciclismo, atletismo, tradições populares, jazz, fado e música popular, entre outras, proporcionando opções para todos os gostos e faixas etárias. Este ano o programa levou actividades a 15 territórios da união de freguesias.

O programa, que teve O MIRANTE como parceiro, começou em Abril e, face a mais um balanço positivo, já se sabe que terá uma quarta edição no próximo ano. Devido às autárquicas do próximo ano, o evento será realizado num prazo mais curto, de Abril a Julho, evitando que se estenda até Outubro, como tem sido habitual. O “Descentralidades”, recorde-se, valeu à junta de freguesia o prémio de Autarquia do Ano em 2022, logo na primeira edição, e este ano juntou uma dezena de colectividades e associações de diversos bairros de Alverca e Sobralinho.

Este ano o programa teve 50 eventos e o último aconteceu na tarde de sábado, 19 de Outubro, com uma festa ao pôr do sol no Palácio do Sobralinho que contou com a actuação do DJ John Goulart e a colaboração do Café Barrocas, de Vila Franca de Xira.