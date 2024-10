Alunos da Universidade Sénior de Parreira e Chouto nos Açores

Alunos da Universidade Sénior da Academia Sénior de Parreira e Chouto voaram até S. Miguel, Açores, para desfrutar de uns dias de lazer, após o ano lectivo 23/24.

Para o presidente da junta de freguesia, Bruno Oliveira “trata-se de uma celebração pelo trabalho desenvolvido pelos participantes da Universidade Sénior desta Freguesia. Uma actividade de mérito pelo esforço realizado em prol da nossa terra e por todas as actividades desenvolvidas.”. A viagem foi, para muitos, uma oportunidade de uma vida, pois nunca tinham utilizado avião como meio de transporte e Açores era um destino que muitos ambicionavam conhecer. Actualmente estão abertas as inscrições para o próximo ano lectivo na Universidade Sénior. As actividades a realizar ao longo do ano lectivo são em diversas áreas de formação desde as artes, línguas, tecnologias, ciências, áreas da saúde, música, entre outros.