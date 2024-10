Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira arranca em Novembro

A próxima edição da Bienal de Fotografia (BF24) de Vila Franca de Xira arranca a 23 de Novembro, data em que se conhecerão os vencedores desta edição e quando abre um conjunto de exposições paralelas em diferentes locais da cidade.

Segundo o município, a BF24 terá a sua exposição principal, como habitualmente, no Celeiro da Patriarcal, que terá patente uma exposição colectiva dos 12 projectos individuais vencedores do prémio principal e que abre ao público a 8 de Fevereiro de 2025.

Antes, até 12 de Janeiro de 2025, terá lugar em diversos espaços da cidade, com a curadoria de Ana Rito, o programa deste ano, intitulado “Serpente Infinita”, que compreende a apresentação de projectos individuais de 17 artistas. Neste primeiro momento, a partir de 23 de Novembro, arrancam as exposições na Fábrica das Palavras, Galeria Paulo Nunes, Núcleo Museológico do Mártir Santo, assim como as intervenções na fachada do Museu do Neo-Realismo. Todas as exposições que fazem parte do programa curatorial podem ser visitadas até 23 de Março de 2025.

Nesta edição, recorde-se, candidataram-se 132 fotógrafos, alguns apresentando mais de cinquenta fotos a concurso. O município está a acenar com um cheque de cinco mil euros para quem vencer o prémio principal e mil euros para quem conquistar os prémios tauromaquia e concelho. Das 132 candidaturas, 116 foram ao prémio principal da bienal, 13 ao prémio concelho de Vila Franca de Xira e três ao prémio tauromaquia.