Inestética estreia Clepsydra no Palácio do Sobralinho

A Inestética Companhia Teatral estreia dia 31 de Outubro no Palácio do Sobralinho a ópera Clepsydra, com música do compositor Carlos Marecos e libreto e encenação de Alexandre Lyra Leite a partir do poema “Branco e Vermelho” de Camilo Pessanha.

A ópera de câmara tem a acção a decorrer na paisagem desolada do Ártico, reduto final para uma luta pela sobrevivência da espécie humana. “A clepsidra, antigo instrumento de medição do tempo pela água, surge como metáfora central, reflectindo a fugacidade da vida e a impossibilidade de escapar ao fluxo inexorável do tempo”, refere a Inestética em comunicado.

A narrativa aborda a decadência da civilização, a obsessão pela imortalidade e a volatilidade de todas as coisas vivas. “Efémero e eterno, desolado e exaltante, é um enigmático mundo branco onde os intérpretes são personagens de um tempo suspenso, que desafia a própria morte”, acrescenta a companhia. A ópera tem interpretação de Joana Manuel (soprano), Rui Baeta (barítono), Carolina Inácio (bailarina), Paula Galiana (violino), Íris Almeida (viola d’arco), João Carlos Barata (viola d’arco) e Carolina Veneno (violoncelo).

Pode ser vista até 24 de Novembro (com excepção de 14 e 15 de Novembro), de quinta a sábado às 21h30 e aos domingos às 18h00. É um espectáculo para maiores de 16 anos e os bilhetes estão à venda.