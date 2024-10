Pontével recebe a primeira edição da Feira da Destralha

Colectivo Ponte promove a primeira feira de produtos em segunda mão na Antiga Escola Primária de Pontével, no concelho do Cartaxo.

A Antiga Escola Primária de Pontével (na Avenida João de Deus) vai acolher a primeira Feira da Destralha, uma iniciativa promovida pelo Colectivo Ponte, que vai ter lugar no dia 23 de Novembro, entre as 10h00 e as 18h00. O objectivo do evento é oferecer à comunidade a oportunidade de vender e trocar produtos em segunda mão, celebrando a sustentabilidade e a economia circular, ao mesmo tempo que promove o reaproveitamento de bens e partilha de histórias. Além das bancas de venda, o evento contará com comida e bebida, criando um ambiente acolhedor e convidativo para todos os visitantes.

Um dos destaques da Feira será ainda o workshop gratuito de colagem com a artista Marta San. As vagas são limitadas e os interessados devem inscrever-se antecipadamente através do formulário de inscrição. "A nossa ambição é que a Feira da Destralha se torne um evento regular. Ao dar uma nova vida a estes produtos, estamos não só a incentivar a sustentabilidade, mas também a criar laços entre a comunidade”, sublinha Paulo Antunes, presidente do Colectivo Ponte. “Com o Natal à porta, esta é uma excelente oportunidade para encontrar presentes únicos e significativos, enquanto contribuímos para a economia circular. Além disso, teremos uma componente criativa importante, que achamos que casa de forma perfeita com a filosofia deste evento, que é o workshop de colagem. Estamos também a promover a reutilização de materiais para criar novas peças de arte. É uma excelente forma de desafiar a imaginação”, sublinha. As inscrições estão abertas até dia 19 de Novembro para todos aqueles que desejem ter a sua própria banca e vender os seus produtos. Os lugares são limitados.