Vila da Marmeleira recebe mais uma edição do Mercado da Aldeia de Natal

O Núcleo Património de Emoções (NUPAE) anunciou a terceira edição do Mercado de Natal da Vila da Marmeleira, uma tradição na comunidade local que este ano será realizado nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro, no Pavilhão Desportivo da Vila da Marmeleira. O Mercado, que vai reunir mais de 50 expositores, está aberto ao público no sábado, entre 10h00 e as 22h00, e no domingo, das 10h00 às 18h00.

Segundo a organização, o Mercado de Natal da Vila da Marmeleira tem como objectivo promover e valorizar o artesanato local, assim como as tradições gastronómicas que tornam a região única. “Queremos não só apoiar os artesãos e produtores do concelho de Rio Maior e Santarém, mas também dar aos visitantes uma oportunidade de conhecer de perto a riqueza cultural e artística da nossa terra. Neste mercado poderão encontrar uma vasta selecção de produtos artesanais, desde peças tradicionais a criações contemporâneas, bem como doces caseiros e outras iguarias regionais”, lê-se em comunicado.

Para os responsáveis o evento é uma forma importante de dinamizar a economia local, especialmente durante a época natalícia. “Apelamos à nossa comunidade para que escolha fazer as suas compras de Natal aqui, apoiando os pequenos produtores e artesãos que tanto contribuem para a preservação do nosso património cultural”, acrescenta.

Além da exposição e venda de artesanato e gastronomia, o Mercado de Natal oferece uma variada programação cultural e de entretenimento: actuação da Banda da Casa do Povo da Vila da Marmeleira, demonstrações ao vivo de produção artesanal e culinária; Yoga, workshops temáticos, espaço de jogos educativos, entre outros.