Peça explora as dores e os sentimentos da alma humana.

Equilíbrio Verbal estreia peça no Centro Cultural do Bom Sucesso

A associação Equilíbrio Verbal de Alverca vai estrear a sua sétima produção teatral no Centro Cultural do Bom Sucesso dia 1 de Novembro, pelas 21h00. A peça “Anthrodynia” é baseada nos textos de Franz Kafka a partir da ideia “Dois Homens” de José Maria Vieira Mendes. Tem concepção e adaptação de Fernando Oliveira. É uma peça, segundo o grupo, que explora as dores e os sentimentos da alma humana.