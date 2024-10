Rodrigo Castelo acrescentou a Medalha de Ouro de Santarém à estrela Michelin

Depois da primeira estrela Michelin, o chef Rodrigo Castelo juntou ao currículo das distinções recebidas este ano a Medalha de Ouro da Cidade de Santarém, atribuída pelo executivo municipal por unanimidade, por proposta avançada ainda pelo anterior presidente, Ricardo Gonçalves. Isso mesmo foi sublinhado pelo sucessor na presidência do município, João Leite, durante a cerimónia de entrega do galardão, durante a inauguração do Festival Nacional de Gastronomia, ao final da tarde de 17 de Outubro, na Casa do Campino, em Santarém

Rodrigo Castelo, proprietário do restaurante Ó Balcão, em Santarém, já tinha sido galardoado este ano com uma estrela Michelin. O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, o presidente da assembleia municipal, Joaquim Neto, e o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, procederam à entrega da muito aplaudida condecoração. À festa juntou-se a família de Rodrigo Castelo, muitos amigos e alguns companheiros das lides gastronómicas, que quiseram associar-se ao momento especial. Rodrigo Castelo emocionou-se no seu discurso, agradeceu a todos os que o têm acompanhado e apoiado no seu percurso, e terminou prometendo levar o nome de Santarém e do Ribatejo pelo mundo fora.

João Leite classificou Rodrigo Castelo como um amigo de Santarém e da região, que leva sempre as marcas Santarém e Ribatejo consigo, sendo um parceiro estratégico na valorização da gastronomia ribatejana e no reforço do estatuto de Santarém como capital nacional da gastronomia.

Festival de Gastronomia até domingo

A Casa do Campino em Santarém é novamente ponto de encontro de saberes e sabores da cozinha tradicional portuguesa, até domimgo, 27 de Outubro. O Festival de Gastronomia mais antigo do país foi inaugurado pela primeira vez com a presença do presidente da Assembleia da República. José Pedro Aguiar-Branco esteve à altura do acontecimento, petiscando aqui e ali e deixando palavras de simpatia aos expositores e restaurantes presentes. A comitiva liderada pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite, contou ainda com a presença do secretário de Estado da Agricultura, João Moura, e do presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos, entre outras individualidades.

O programa da inauguração integrou dois momentos marcantes, para além dos discursos da praxe: a entrega pela primeira vez do Prémio Nacional da Gastronomia Armando Fernandes, atribuído à jornalista Alexandra Prado Coelho, e a entrega da Medalha de Ouro da Cidade de Santarém ao chef Rodrigo Castelo.