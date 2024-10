Coruche leva projecto Sparkle a seminário que debate novas abordagens na educação infantil

O XXX Seminário Ser Bebé, evento organizado pela Associação de Profissionais de Educação de Infância (APEI) em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, reúne especialistas de renome mundial no Colégio Senhora da Boa Nova, no Estoril, nos dias 1 e 2 de Novembro, para discutir as mais recentes abordagens pedagógicas na educação de crianças até aos três anos.

Com foco na inovação e nas melhores práticas educativas, o seminário conta com representação da Câmara Municipal de Coruche, que participa no evento como parceira do programa pioneiro Sparkle. Este programa, implementado no Agrupamento de Escolas de Coruche sob a coordenação do investigador Miguel Borges, é a única iniciativa do género na Lezíria do Tejo.

O projecto Sparkle, destacado no seminário como um modelo inovador, visa aproximar as práticas pedagógicas da ciência da leitura, promovendo o sucesso escolar e a felicidade das crianças na sua experiência de aprendizagem. O evento terá ainda transmissão online, possibilitando a participação de um público mais vasto.