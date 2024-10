Festival Zero está de volta a Tomar

Tomar recebe a 6ª edição do Festival Zero entre os dias 31 de Outubro e 16 de Novembro. O Festival Zero apresenta-se como um evento cultural multidisciplinar, de artes, nas áreas do teatro, música, poesia, exposições e workshops. O programa é vasto e conta com diversas actividades para todos os públicos.

Na noite desta quinta-feira, 31 de Outubro, vai haver um Sarau de Poesia sobre o 25 de Abril na Biblioteca Municipal António Cartaxo da Fonseca. Dia 2 de Novembro, a Fábrica das Artes recebe as Fanzines, com um workshop, uma apresentação sobre novelas policiárias e uma exposição de ilustração com o tema “Rapidinha no WC”. Nesse mesmo dia, o Cineteatro Paraíso vai ser palco para o espectáculo de marionetas “Hansel e Gretel”, pelo grupo Red Cloud Teatro de Marionetas.

O programa prossegue no dia 5 de Novembro com a Exposição Moving Still de Dawn Mendonça e Bill Rivers, a decorrer na Biblioteca Municipal António Cartaxo da Fonseca. Nos dias 8 e 9 de Novembro, o Cineteatro Paraíso recebe o teatro de comédia Strip Poker e o espectáculo de jazz Duo Mário Delgado e Carlos Barreto, respectivamente. A 11, 12 e 13 de Novembro vai decorrer, na antiga escola EB1 de Carril, Junceira, uma Oficina de Criação Teatral. No dia 15 de Novembro, o Teatro Clows vai estar em cena no Cineteatro Paraíso. O Festival Zero termina no Poço Redondo, Associação de Melhoramentos e Cultura, onde vai decorrer o teatro de comédia Strip Poker, a 16 de Novembro.