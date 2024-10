Rota de apadrinhamento de rebanho comunitário em Rio Maior

A Cooperativa Terra Chã, localizada em Chãos, no concelho de Rio Maior, organizou na manhã de 27 de Outubro a primeira rota dos padrinhos e madrinhas do seu rebanho comunitário. Os participantes acompanharam o rebanho até às pastagens, numa caminhada que uniu natureza e tradição. Com esta acção os padrinhos e madrinhas quiseram contribuír para a continuação e crescimento do projecto.

O vereador do executivo municipal com o pelouro do Turismo, Miguel Santos, e o secretário da Junta de Freguesia de Alcobertas, André Duarte, marcaram presença e receberam os caminhantes na chegada, sublinhando a importância do evento. Miguel Santos destacou a relevância do trabalho da cooperativa na conservação das tradições regionais e no fortalecimento do desenvolvimento turístico e social da área, que integra o Parque Natural da Serra d’Aire e Candeeiros.

Para finalizar a manhã, os participantes apreciarem uma degustação dos sabores locais, incluindo o queijo e mel produzidos pela Cooperativa Terra Chã, acompanhados por pão e vinho do concelo, reforçando a ligação entre a gastronomia e a cultura regional.