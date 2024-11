‘Entrelinhas’ no Teatro Sá da Bandeira em Santarém

‘Entrelinhas’, uma peça escrita por Tiago Rodrigues, interpretada por Tónan Quito, sobe ao palco do Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, na noite de sexta-feira, 8 de Novembro, a partir das 21h30. O enredo situa-se num labirinto narrativo, onde se mistura o texto de ‘Édipo Rei’, do autor clássico grego Sófocles, com as cartas escritas por um preso para a sua mãe, executadas nas entrelinhas de uma edição da tragédia grega, encontrada na biblioteca da prisão.



Tiago Rodrigues, actor, dramaturgo e encenador cujo teatro subversivo e poético o afirmou como um dos mais relevantes artistas portugueses, já escreveu várias vezes para Tónan Quito. Agora tinha que escrever um novo texto para este actor interpretar sozinho no palco mas, por motivos misteriosos, falhou todos os prazos. Foi então que uma série de acidentes, tão reais quanto literários, deu origem a ‘Entrelinhas’. Trata-se de um retrato da longa e enigmática relação entre o autor e o actor. Ao longo da peça, o actor explica ao público por que motivo não conseguiu construir o espectáculo que estava prometido. Com uma interpretação que lhe valeu a nomeação para o Prémio de Melhor Actor do Ano pela revista Time Out, Tónan Quito desenvolve uma relação intimista com o público.