Filarmónica de Santo Estêvão comemora 50 anos com novo CD

A Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão celebrou meio século de existência com concerto lotado. Em Dezembro lança o projecto “Parede da Memória” e, no próximo ano, um livro que conta a sua história.

A sede da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão foi pequena para todos aqueles que quiseram cantar os parabéns à colectividade do concelho de Benavente. Com casa cheia, a filarmónica apresentou-se na noite de 26 de Outubro com dezenas de músicos em palco na gala que celebrou os 50 anos de existência. A iniciativa serviu ainda para apresentar o mais recente trabalho discográfico do colectivo.

O novo álbum da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão, “Cinquentenário Musical”, tem direcção musical do maestro João Raquel. O trabalho discográfico é composto por nove temas, com destaque para a canção que dá título ao disco e que é uma obra dedicada aos 50 anos da banda.