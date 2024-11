Espectáculo “Entre Margens” na Póvoa de Santa Iria

A Associação Memória é Cultura vai apresentar no domingo, 3 de Novembro, o espectáculo “Entre Margens” no espaço sede da Associação Cultural ACAPSI dos Avieiros da Póvoa de Santa Iria. O projecto tem como ponto de partida as vivências da comunidade avieira que se revisitou de um ponto de vista actual com os mais jovens, incluindo investigação, recolha de testemunhos, dramaturgia, concepção e representação teatral pública. É um projecto participativo e comunitário protagonizado por jovens do concelho e coordenado por profissionais residentes no concelho, com o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira.